شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الدوري الاماراتي..ماجد حسن يُبهر الحضور

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الجولة الاولى من الدوري الدوري الاماراتي (دوري الخليج العربي الاماراتي)، ضمن مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021.

استهل شباب الاهلي دبي مشواره في بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي بالفوز على الصاعد حديثاً نادي الامارات بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب الأخير بإمارة رأس الخيمة.

ويدين شباب الاهلي دبي للاعبه “ماجد حسن” الذي سجل هدف الفوز، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة إهدار البرازيلي “كارلوس إدواردو” لاعب شباب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة 34، حيث سدد الكرة في العارضة.

وتستأنف مباريات المرحلة بمباراة أخرى تقام اليوم الخميس وتجمع بين عجمان وضيفه النصر، على أن تختتم يوم غد الجمعة بأربع مباريات تجمع الجزيرة حامل اللقب مع الظفرة والعين مع مضيفه خورفكان، فيما يستضيف بني ياس فريق الوصل، ويستضيف الشارقة اتحاد كلباء.

ودخل شباب الاهلي دبي اللقاء بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة الاماراتي عقب تغلبه في المباراة النهائية على النصر بنتيجة 2-1، يوم 16-5-2021 والتي استضافها ستاد هزع بن زايد.

يذكر ان شباب الاهلي دبي قد واجه مضيفه نادي الامارات في ربع نهائي كأس الامارات الموسم الماضي، وفاز وقتها الفرسان الحمر بنتيجة 2-صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد راشد يوم 22-12-2020.

وكان شباب الاهلي دبي قد أنهى دوري الخليج العربي الاماراتي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الجزيرة بطل المسابقة.

على الجانب الآخر صعد نادي الامارات الى دوري الخليج العربي للمحترفين بعد ان احتل المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة، والذي تصدره فريق العروبة برصيد 44 نقطة.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في الدوري الاماراتي