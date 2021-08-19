الامارات | التزام جماهيري بالإجراءات في اليوم الأول من دوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن التزام جماهيري بالإجراءات في اليوم الأول من دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي انطلقت أمس، عودة الجماهير إلى المدرجات، تنفيذاً لقرار رابطة المحترفين، الذي تم اتخاذه بعد التشاور مع اتحاد الكرة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وجرى دخول الجماهير للمدرجات في سهولة تامة، وفقاً للإجراءات التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق، الخاصة بالسماح لـ60% من السعة الرسمية لكل استاد، مع وضع ستة اشتراطات خاصة بوجود المشجعين في المدرجات. وكان الحضور متاحاً لمن ظهر عبر تطبيق «الحصن» حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل ستة أشهر من حصوله على الجرعة الثالثة، مع إبراز نتيجة الفحص السلبي «pcr» لمدة لم تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إقامة المباراة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي. وشملت فئة حضور الجماهير للمباريات الأفراد ممن تجاوزت أعمارهم 16 عاماً في ما فوق، مع ارتداء الكمامات طوال الوقت، إذ يوجد أفراد في المدرجات للتأكيد على التزام المشجعين في المدرجات بارتداء الكمامات، مع الالتزام بالتباعد المقرر داخل المدرجات.

من جانبها، أنهت القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، الزيارات التفقدية للأندية الرياضية في الإمارة، للاطلاع على الاستعدادات التي تم وضعها لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية لممارسة الأنشطة الرياضية، وعودة الجماهير إلى الحضور في الملاعب والصالات ومختلف الفعاليات الرياضية، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

ولن تشهد دبي إقامة أي مباريات في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، إذ خرجت الأندية الثلاثة (شباب الأهلي والوصل والنصر)، للعب خارج ملاعبها وفق قرعة الدوري.

وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي بالجاهزية التامة للمنشآت الرياضية، قبل انطلاقة الموسم الرياضي 2021-2022، الذي سيشهد عودة الجماهير لحضور المباريات والمنافسات في جميع الرياضات، وفق النسبة المعتمدة حالياً للملاعب والصالات والمسابح وجميع المرافق الرياضية، وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالرياضيين والجمهور.

بروتوكول دخول الملاعب

سلّمت رابطة المحترفين الأندية صورة من البروتوكول الخاص بالمباريات، الذي تضمن كل التفاصيل الخاصة بمباريات دوري أدنوك للمحترفين، والتشديد على ضرورة الالتزام بكل ما جاء في نص البروتوكول.

ونص البروتوكول على قياس درجة الحرارة لكل الموجودين في الملعب، سواء العاملين في الاستاد أو مسؤولي المباريات والفريقين أو الإعلام وجهات البث والنقل التلفزيوني والمشجعين (مع عدم السماح بدخول الشخص الذي تصل درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى، وتحويله إلى غرفة العزل، وإعادة فحصه مرة أخرى بعد 15 دقيقة، وفي حال استمرت درجة حرارته على ما هي أو زادت يمنع من الدخول، والزامه بالتوجه إلى المستشفى لإجراء امزيد من الفحوص.

وألزم البروتوكول جميع الأفراد الحاضرين للمباريات بالإفصاح في حال كان لديهم أعراض فيروس «كورونا»، أو ألم في الحلق، أو حُمى، أو ضيق في التنفس، وسعال، وصداع، أو استفراغ وغثيان، أو فقدان لحواس الطعم والرائحة، أو آلام في الجسم والعضات، أو إعياء، أو احتقان، وحتمية الإبلاغ عنها لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية كل من يوجد في الاستادات.

كما وضح من خلال المتابعات التزام كل الاستادات بالتعليمات الصادرة عن الرابطة بتعقيم غرف الملابس والحكام والممرات، سواء من قبل البلدية التابع لها كل ملعب، أو من شركة معتمدة ومسجلة حسب الإجراءات والقوانين المتبعة في الدولة.

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