فرانكفورت يفتقد قائده رودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفقد نادي انتراخت فرانكفورت الألماني جهود قائده سيباستيان رودي لفترة غير محددة.

وخضع رودي لعملية جراحية في الركبة اليسرى.

وغاب رودي عن المباراة الافتتاحية لفرانكفورت في الموسم الجديد من البوندسليجا أمام بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة قبل أن يخضع لجراحة ناجحة في الركبة.

ويلتقي فرانكفورت غدا مع ضيفه اوجسبورج في الجولة الثانية من البوندسليجا.