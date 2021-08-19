فرانكفورت يفتقد قائده رودي

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وخضع رودي لعملية جراحية في الركبة اليسرى.
وغاب رودي عن المباراة الافتتاحية لفرانكفورت في الموسم الجديد من البوندسليجا أمام بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة قبل أن يخضع لجراحة ناجحة في الركبة.
ويلتقي فرانكفورت غدا مع ضيفه اوجسبورج في الجولة الثانية من البوندسليجا.
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