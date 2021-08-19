لاتسيو يتعاقد مع بيدرو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي لاتسيو الإيطالي أمس مع الإسباني بيدرو قادما من صفوف روما. وسيتعاون بيدرو مع المدرب ماوريسيو ساري الذي سبق وأن دربه في تشيلسي الإنجليزي. وخرج بيدرو صاحب الـ34 عاما من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما ولم يشارك في المعسكر الإعدادي للفريق. واجتاز بيدرو الفحوص الطبية في لاتسيو وسيرتدي القميص رقم 9 في الموسم الجديد مع الفريق الإيطالي.

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