بنفيكا يغازل مجموعات أبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم بنفيكا البرتغالي خطوة لا بأس بها نحو بلوغ مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه أيندهوفن الهولندي أمس الأول في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات في البطولة القارية.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز مالمو السويدي 2 / 0 على ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ويونج بويز السويسري على ضيفه فرينكفاروش المجري 3 / 2.

وشهدت مباراة بنفيكا وأيندهوفن عصبية بالغة، مما دفع حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء 8 مرات في وجه 8 من لاعبي الفريقين، بواقع 6 إنذارات لبنفيكا وإنذارين لأيندهوفن.

وبات يكفي بنفيكا التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة، فيما يتعين على أيندهوفن الفوز بفارق هدفين على الأقل للاستمرار في المسابقة.

وفي بطولة الدوري الأوروبي، اقترب سيلتيك الأسكتلندي من التأهل لدور المجموعات عقب فوزه الثمين 2 / 0 على ضيفه ألكمار الهولندي في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وافتتح الياباني كيوجو فوروهاشي التسجيل لسيلتيك في الدقيقة 12، فيما تكفل جيمس فورست بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وبات يكفي سيلتيك الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بهولندا الأسبوع المقبل لحجز مقعده في دور المجموعات، في حين أصبح يتعين على ألكمار الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، حتى يتفادى الخروج المبكر من البطولة.