«الآسيوي» يوقع اتفاقية حقوق إعلامية موسعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس اتفاقية حقوق إعلامية موسعة مع شبكة «دازن» للبث عبر الإنترنت، لعرض جميع بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد خلال الدورتين 2024-2021 و2028-2025، بعدما كانت الشبكة حصلت سابقا على حقوق بث دوري أبطال آسيا لثمان سنوات.

وسوف تقوم شبكة «دازن» في اليابان ببث جميع بطولات الاتحاد ومن ضمنها الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024.

كما أكد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني توقيع اتفاقية مع تليفزيون «آساهي» في اليابان، الشريك منذ سنوات طويلة للاتحاد، ليقوم ببث مفتوح لعدد مختار من المباريات في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

يشار إلى أن تليفزيون «آساهي»، شبكة بث مجاني مفتوح، وسيقوم بعرض مباريات منتخب اليابان على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إلى جانب مباريات مختارة من نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسور «سعداء لتوسيع شراكتنا مع دازن، لثقتنا في أنها ستعمل على تقريب مسابقات الاتحاد إلى ملايين الجماهير في اليابان، وهي دولة حققت نجاحات كبيرة في كرة القدم الآسيوية داخل وخارج الملعب. كما أننا سعدا لمواصلة شراكتنا مع تليفزيون (آساهي)، والذي كان داعما مخلصا لكرة القدم الآسيوية على مر السنين، ومن خلال هذه الاتفاقية سيكون بإمكان المزيد من ملايين جماهير كرة القدم في اليابان متابعة مباريات منتخب اليابان، بما يتوافق مع رؤية الاتحاد الآسيوي».

وسوف تحصل دازن على حقوق بث 14 بطولة من بطولات الاتحاد الآسيوي في الدورة الواحدة، بما في ذلك مباريات منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم، ومباريات منتخب اليابان للسيدات في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب البطولات الأخرى.