الإصابة تغيب نوير عن تدريبات بايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب حارس وقائد بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير عن تدريبات فريقه أمس بسبب إصابة في الكاحل الأيمن. وتعرض نوير للإصابة خلال الفوز على بوروسيا دورتموند 3 / 1 الثلاثاء الماضي في كأس السوبر الألماني. ولم يحدد النادي البافاري موقف الحارس الدولي من المشاركة في المباراة أمام كولن يوم الأحد المقبل في البوندسليجا. وافتتح بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله. ومن المتوقع أن يشارك الحارس البديل سفين أولريتش أمام كولن حال تأكد غياب نوير.

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