شكرا لقرائتكم خبر واتفورد يستعير توفان من فناربخشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي واتفورد الإنجليزي أمس مع لاعب الوسط التركي اوزان توفان من صفوف فناربخشة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته. وخاض توفان (26 عاما) مشواره الاحترافي بالكامل في تركيا ولعب 63 مباراة دولية مع منتخب بلاده. وذكر واتفورد في بيان «لاعب وسط يمتلك القدرة على التمرير وعينا ثاقبة على المرمى، واتفورد تفوق على العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية الأوروبية في الحصول على توقيع توفان». ولم يكشف واتفورد عن التفاصيل المالية لعقد توفان.

كانت هذه تفاصيل خبر واتفورد يستعير توفان من فناربخشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.