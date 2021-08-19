ختام ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن «سكر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار أمس على منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت منذ الثامن من أغسطس الحالي على ميدان الطائف.

وشهدت المرحلة التمهيدية إقامة 320 شوطا، بمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، يمثلون المملكة، البحرين، الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، وعمان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تنطلق في الثاني من سبتمر المقبل، المرحلة النهائية بـ 204 أشواط، على أن يحدد المشاركون لاحقا.

وشهد اليوم الأخير أمس إقامة سباق الماراثون بمشاركة 102 مطية من السعودية، الكويت، عمان، والإمارات مقسمة على 7 أشواط بمسافة 5 كلم، حيث سجلت المطية «سكر» أفضل توقيت (9,3) دقائق، لمالكها سليمان سلامة الجهني.

بيع وشراء المطايا

بدأ سوق بيع وشراء «المطايا» المشاركة في الأدوار التمهيدية، والأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، قبل انطلاق النسخة بما يزيد على 30 يوما، بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبمبلغ 80 مليون ريال.

وقال رئيس اللجنة الفنية في المهرجان محمود البلوي «يعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه أسعار صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، ودورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات».

وأضاف «عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية، حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات».

وأكد البلوي أن الشريحة الالكترونية الموجودة في المطية، تعد مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال «اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع، حيث تتألف بيانات الشريحة الالكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر»، مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم وثقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، فيما تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية موثق، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال».

وقال «المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية، أبرمت صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال»، متوقعا أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية».

تكتيك احترافي للركابة

كشف اثنان من الركابة الفائزين في سباقات ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن الذي أقيم أمس عن استخدامهما تكتيكات احترافية ساعدتهما على الفوز.

وأوضح الركاب زياد فرج التبكي، أن مطيته تعثرت قليلا في بداية أول أشواط الماراثون، لكن الخبرة ساعدته في اللحاق وتجاوز من سبقوه.

وحول التكتيك الذي قام به، أشار إلى أنه لم يجهد مطيته كثيرا في بداية السباق، حتى انتصفت بها المسافة، ليقوم بزيادة الجهد بالتدرج حتى شارف على خط النهاية، ليوسع الفارق بينه وبين المركز الثاني بكل ارتياح.

ولفت الركاب بدر جبريل الجهني الفائز بالمركز الأول في أشواط الحيل، إلى أنه استخدم تكتيك مسايرة المطية وإيهام الركاب الموازي له بأن جهد مطيته قد نفد، حتى أنهك مطية منافسه ليحقق الفوز.