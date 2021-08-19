الخرف المختلط يلحق بأسطورة مانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف أسطورة منتخب إسكتلندا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دينيس لو عن إصابته بمرض الخرف المختلط.

وبدأ لو المولود في ابردين، مسيرته الكروية عبر نادي هيدرسفيلد، ثم لعب في صفوف مانشستر سيتي وتورينو الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 1962.

وسجل لو 237 هدفا خلال 404 مباريات مع مانشستر يونايتد، لكن اللاعب السابق الملقب بالملك أسدل بعدها الستار على مسيرته الكروية علما بأنه يشترك في لقب الهداف التاريخي لمنتخب إسكتلندا برصيد 30 هدفا.

وقال لو (81 عاما) أمس «وصلت لمرحلة أرغب خلالها أن أكون متفتحا بشأن حالتي».

وأضاف «تم تشخيص حالتي بأنها خرف مختلط، وهو أكثر من نوعية من الخرف، في حالتي أعاني من الزهايمر والخرف الوعائي».

وأشار «كان عاما صعبا للغاية على الجميع والفترات الطويلة من العزلة لم تساعد حقا. إنها تحديات هائلة ومرض مزمن، شاهدت العديد من الأصدقاء يمرون بهذا».