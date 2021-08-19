شكرا لقرائتكم خبر الليث الغاضب يسعى لافتراس الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريق الشباب عن تعويض خسارته المفاجئة في الجولة الأولى عندما يستضيف اليوم نظيره الاتفاق في واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان الشباب «الليث» قد خسر أولى مبارياته أمام مضيفه أبها 1/2 وهي النتيجة نفسها التي فاز بها الاتفاق على ضيفه الباطن.

ويساند التاريخ فريق الشباب في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث لم يسبق للاتفاق الفوز على الشباب في أرضه وبين جماهيره لدوري المحترفين، فخلال 11 مباراة، فاز الشباب في 9 منها، بينما تعادلا في مباراتين.

أما آخر فوز للاتفاق فكان في إياب الموسم الماضي عندما فاز 4/3 بمدينة الدمام.

وكان الشباب قد تعاقد مع عدة لاعبين محليين وأجنبي واحد والبرازيلي باولو لوكاس باولينيو الذي لن يشارك بسبب تعرضه للإصابة وأيضا لعدم امتلاك الشباب شهادة الكفاءة المالية التي تخول له إشراك الصفقات الجديدة.

أما الاتفاق فيعيش واحدا من أفضل أوضاعه في المواسم الأخيرة، حيث امتلك شهادة الكفاءة المالية مبكرا، مما منحه المزيد من الاستقرار ومشاركة الصفقات الجديدة مثل السويدي روبن كوايسون، إضافة إلى استقراره الفني تحت قيادة مديره الفني، الوطني خالد العطوي.

وكما يغيب البرازيلي باولينيو عن الشباب، يغيب التونسي نعيم السليتي عن الاتفاق وذلك إثر تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ويحتاج إلى عدة أسابيع للعودة للملاعب، حيث من المتوقع أن تكون عودته مع الجولة الرابعة.