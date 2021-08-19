أخضر السلة يفتتح الملحق الآسيوي

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كما يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين، حيث يتأهل الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.
واستعد أخضر السلة للملحق بالمشاركة في بطولة الملك عبدالله الثاني بالأردن، إضافة إلى معسكر إعدادي قبل البطولة.
وأكمل الاتحاد السعودي للعبة استعداداته للبطولة وتشكيل اللجان العاملة لتقديم جميع التسهيلات للمنتخبات وضيوف البطولة، من خلال لجان بدأت عملها بوقت مبكر، منذ إعلان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن استضافة المملكة للتصفيات.
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