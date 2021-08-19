شركة سيارات راعية للاتحاد في النهائي العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد أن شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» ستكون راعيا رسميا للفريق الأول لكرة القدم في نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال المقرر غدا أمام الرجاء المغربي على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

وأشاد رئيس النادي أنمار الحائلي بهذه الشراكة التي تدخل عامها الثالث هذا الموسم، مؤكدا بأنها تعكس التكامل الإيجابي بين القطاعين الرياضي والتجاري بما يخدم رياضة وشباب الوطن.

وعن التحضيرات للنهائي العربي، ​خص المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي موقع espn البرازيلي بتصريح أكد فيه العزم على خطف الكأس العربية والعودة بها إلى جدة.

وأشار كاريلي إلى أنه ومنذ وصوله إلى الاتحاد وقيادة الدفة الفنية كان طموحه وضع الفريق في مكانه الصحيح والمنافسة على الألقاب، وهذه هي الفرصة الأولى لتحقيق هذا الهدف.

وقال» لقد عملنا بجد للوصول إلى النهائي العربي، ونعمل على لعب مباراة رائعة نتوجها بتحقيق اللقب الأول مع الاتحاد، كما أنها فرصة مواتية لإظهار قوة الفريق ونوعية اللاعبين كمجموعة».

وشدد كاريلي على قوة المنافس فريق الرجاء المغربي، مبينا أنه وبسبب قوته سيتجه اللقاء إلى التعقيد كونه نهائي لايحمل أي حسابات أو توقعات.

من جهة أخرى جددت إدارة نادي الوصل الإماراتي عقد اللاعب فابيو ليما بعد توصل الطرفين لاتفاق نهائي كما رفضت إدارة النادي الإماراتي العرض المقدم من إدارة نادي الاتحاد لضم اللاعب بسبب حاجتها لخدماته.

وكانت إدارة نادي الاتحاد تخطط للتعاقد مع ليما كونه يحمل الهوية الإماراتية، وتهدف لقيده ضمن صفوف الفريق كمحترف آسيوي استعدادا لمنافسات دوري أبطال آسيا.

ميدانيا، انضم المدافع الجديد عبدالله الحافظ لتدريبات الفريق الجماعية، فيما ينتظر أن يقرر كاريلي اليوم اختياراته لقلوب الدفاع لاسيما بعد غياب المصري الدولي أحمد حجازي بسبب الإيقاف، حيث إن المنافسة في المشاركة ستنحصر بين عمر هوساوي وعبدالله الحافظ وعبدالمحسن فلاتة.