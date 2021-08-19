شكرا لقرائتكم خبر الرائد.. المرمى المفضل للخمسة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال مرمى فريق الرائد هو المفضل للخمسة الكبار في تاريخ دوري المحترفين الذي انطلق في عام 2008.

وكان الرائد قد هبط للدرجة الأولى في موسم (2002-2003)؛ ليعود بعد 6 مواسم تزامنا مع بداية دوري المحترفين في موسم 2008 /2009، ويستمر في التمسك بمقعده حتى الموسم الحالي، لكن مرماه بقي الاستراحة والوجهة المفضلة لأندية الهلال والنصر والشباب والأهلي والاتحاد.

وعانى الرائد كثيرا خلال مسيرته في دوري المحترفين، حيث سجل الخمسة الكبار في مرماه 282 هدفا خلال 14 موسم بعد أن واجه النصر والأهلي والاتحاد والهلال والشباب في 131 مباراة كان آخرها خسارته في النسخة الحالية من الاتحاد بثلاثية نظيفة في انطلاقة مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد فريق النصر أكثر الفرق تسجيلا في مرمى الرائد، حيث نجح في الوصول إلى شباكه 62 مرة، يليه فريق الأهلي الذي سجل متفوقا على فريقي الهلال والاتحاد بزيادة هدف، أما الشباب فهو الأقل بين الخماسي، حيث لم يكسر حاجز الخمسين هدفا، ولكنه يملك الفرصة في هذا الموسم، حيث سجل 45 هدفا.

وواجهت فرق الأهلي والنصر والهلال والشباب فريق الرائد في 26 مباراة لكل منهم، فيما يزيد عنهم الاتحاد بمباراة، حيث واجه الرائد في 27 مباراة.

أهداف الكبار بالرائد:

