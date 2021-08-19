ضمك والطائي.. مواجهة أولى بدوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في رحلته الأولى بدوري المحترفين إلى المنطقة الجنوبية، يحل الطائي الصاعد حديثا، ضيفا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في إطار مباريات الأسبوع الثاني لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه أوضاع الفريقين في أن كلا منهما خسر في الجولة الأولى، فصاحب الأرض الذي يخوض المباراة الثانية على التوالي في ملعبه، خسر أمام النصر 1/ 4، فيما خسر الطائي أمام الهلال في الرياض بصعوبة 1/0.

وركز مدرب ضمك الكرواتي كريسيمير ريزيتش خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي كانت سببا في الخسارة الماضية، كما طالب لاعبيه بالتركيز خلال مجريات اللقاء، مطالبا بتحقيق الثلاث نقاط .

على الطرف المقابل لم تستطع إدارة الطائي التوصل لحل مشكلة المدير الفني للفريق، التونسي محمد الكوكي بعد رفض اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي اعتماده مدربا للفريق لعدم حصوله على شهادة PRO التي تسمح بالتدريب في دوري المحترفين، وهو ما يعني عدم مرافقة المدرب للفريق على مقاعد البدلاء.

ويأمل الطائي أن يحافظ على المستوى الكبير الذي ظهر به في الجولة الأولى أمام الهلال قبل خسارته بهدف يتيم في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

يذكر أن ضمك والطائي يتواجهان للمرة الأولى ضمن منافسات دوري المحترفين.