التاريخ يرعب أبها أمام الباطن

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والتقى الباطن وأبها 11 مرة بالدوري، فاز كل منهما في 5 مباريات، بينما حضر التعادل مرة واحدة بينهما.
ويملك أبها الذي حقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى على حساب الشباب (2 /1) أكثر من دافع لرد اعتباره أمام الباطن.
ففي الموسم الماضي أذاق الباطن نظير أبها المر بعد أن تغلب عليه في الدوري ذهابا 3/0، وإيابا 2/ 1. كما أن الباطن هو من أزاح أبها من دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، أي أن الباطن سجل في أبها الموسم الماضي وحده، 8 أهداف مقابل هدف وحيد لأبها.
وقد تختلف مواجهة اليوم عن سابقاتها خاصة بعد البداية المميزة لأبها مقابل خسارة الباطن مباراته الأولى أمام الاتفاق 1/2، إلا أن الإثارة ستكون حاضرة في ظل سعي صاحب الأرض والجمهور للتعويض، وطموح الضيف في تأكيد فوزه الأول وبدايته المثالية للنسخة الحالية.
وينتظر مدرب الباطن الصربي نيناد لا لاتوفيتش حصول إدارة ناديه على شهادة الكفاءة المالية ليتمكن من الدفع بالثنائي الجديد الغاني إفري أكوا والبرازيلي ماوريسيو بجوار المغربيين يوسف الجبلي ومحمد رايحي والمهاجم الأنغولي فابيو آبرو.
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