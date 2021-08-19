الأهلي يحصل على الكفاءة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النادي الأهلي أمس حصوله على شهادة الكفاءة المالية ليلحق بالأندية التي يحق لها تسجيل لاعبيها الجدد محليين وأجانب. وكتب الأهلي عبر حسابه على تويتر «الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية»، مرفقا صورة من شهادة الكفاءة المالية. وكان الأهلي اصطحب معه أمس في رحلته إلى الرس لمواجهة فريق الحزم ضمن الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جميع لاعبيه الأجانب الجدد في إشارة إلى تأكده من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكن لاعبيه من المشاركة في مباراة أمس.

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