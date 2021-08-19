شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقسيمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق الزمالك تقسيمة فنية قوية فى ختام مران اليوم بالسويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على الحديث مع اللاعبين خلال التقسيمة بشأن الأدوار الفنية المطلوبة، وتصحيح الأخطاء بشكل فورى خلال التقسيمة وإبداء ملاحظاته.

وشهدت التقسيمة ظهور كل اللاعبين بحالة فنية وبدنية عالية، وتركيز شديد على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى من أجل تحقيق الفوز فى مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.