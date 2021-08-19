شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية للبعثة البارالمبية قبل السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة البارالمبية برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب ، عن سلبية العينة الثانية لمسحة كورونا للاعبين والأجهزة الفنية وأعضاء مجلس الإدارة قبل السفر الى طوكيو للمشاركة فى الدورة البارالمبية.

ومن المقرر ان تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية السبت المقبل علي ان تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد 22 اغسطس استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.