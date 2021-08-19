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الامارات | فوز شباب الأهلي والوحدة في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين

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متابعة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والوحدة في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل عمر خربين وجواو بيدرو ثنائيتين خلال فوز كبير للوحدة 4-صفر على العروبة فيما تغلب شباب الأهلي 1-صفر على الإمارات في افتتاح الموسم الجديد لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم  "دوري أدنوك" مع عودة الجماهير اليوم الخميس.

فرض الوحدة سيطرته سريعا أمام منافسه الصاعد للأضواء وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول كلها من ضربات رأس منها هدفان للبرازيلي بيدرو وبينهما سجل السوري خربين الذي اختتم الرباعية من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وساهم خربين في 11 هدفا خلال 11 مباراة منذ انضمامه للوحدة في الموسم الماضي إذ أحرز 10 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

واستهل شباب الأهلي، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، مشواره بانتصار بفضل هدف ماجد حسن من تسديدة بعيدة المدى بعد مرور ساعة أمام الإمارات الصاعد لدوري المحترفين.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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