 زفيريف: أنا سعيد بما أنا عليه الان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

تحدث نجم التنس الألماني ​الكسندر ​زفيريف​​ الملقب بساشا وذلك عقب اسابيع من تألقه ضمن منافسات ​دورة ​الالعاب الاولمبية​​ " ​​اولمبياد ​​طوكيو​ 2020​​​ " التي تقام على الاراضي ​اليابان​ية وفوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة فردي الرجال بكرة المضرب، وذلك بعد تألقه في بداية مشواره في ​بطولة سينسيناتي​ الاميركية.



وقال زفيريف:" أنا سعيد بما أنا عليه الآن، وأنا سعيد بما أنا فيه، ويسعدني أن أحقق فوزي الأول هنا في سبع سنوات، من الواضح أنها بداية رائعة لهذا الأسبوع، عندما جئت إلى الملعب وقالوا إنني حائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ، شعرت بالقشعريرة، انه شيء رائع".