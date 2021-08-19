 ليدز يجدد عقد بامفورد حتى 2026

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

اعلن نادي ​ليدز يونايتد​ الانكليزي عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تجديد عقد مهاجمه المتألق باتريك ​بامفورد​.



صاحب الـ 27 عام قد وقع على عقده الجديد تبقيه في ملعب ايلاند رود لخمس مواسم مقبلة حتى عام 2026.

بافورد انتقل الى ليدز في عام 2018 قادماً من ميدلسبروه، وقد نجح في تسجيل 43 هدف في 111 مباراة.

وكان الدولي الانكليزي قد نجح الموسم المنصرم في تسجيل 17 هدف في 38 مباراة في الدوري الممتاز، بما فيهم هاتريك امام استون فيلا.

وبهذا التجديد، يكون بامفورد قد انضم الى زملائه الذين جددوا عقودهم مع النادي ستيوارت دالاس وايلان ميسيلر.