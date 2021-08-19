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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس مرمى أتلتيكو مدريد إلى ليل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
أعلن ناديا أتلتيكو مدريد وليل الفرنسي عن التوصل لإتفاق لإعارة حارس المرمى الكرواتي إيفو غربيتش إلى الاخير لموسم واحد مع خيار شراء دون الكشف عن قيمة الصفقة المادية.
وأشار غربيتش (25 عاما) والذي لعب مباراة رسمية واحدة فقط مع أتلتيكو منذ وصوله إلى النادي العام الماضي "سعيد للغاية بالانضمام إلى ليل وأشكر حسن الاستقبال، هي فرصة كبيرة بالنسبة لي".
وإنضم الكرواتي من لوكوموتيفا زغرب قبل عام بموجب عقد يمتد حتى عام 2024 مع "الأتلتي"، ليكون بديلا للحارس يان أوبلاك طوال الموسم الماضي، لذلك طلب المغادرة لقضاء المزيد من الدقائق في فريق آخر.