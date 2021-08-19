 حارس مرمى أتلتيكو مدريد إلى ليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

أعلن ناديا ​أتلتيكو مدريد​ و​ليل​ الفرنسي عن التوصل لإتفاق لإعارة حارس المرمى الكرواتي ​إيفو غربيتش​ إلى الاخير لموسم واحد مع خيار شراء دون الكشف عن قيمة الصفقة المادية.



وأشار غربيتش (25 عاما) والذي لعب مباراة رسمية واحدة فقط مع أتلتيكو منذ وصوله إلى النادي العام الماضي "سعيد للغاية بالانضمام إلى ليل وأشكر حسن الاستقبال، هي فرصة كبيرة بالنسبة لي".

وإنضم الكرواتي من لوكوموتيفا زغرب قبل عام بموجب عقد يمتد حتى عام 2024 مع "الأتلتي"، ليكون بديلا للحارس يان أوبلاك طوال الموسم الماضي، لذلك طلب المغادرة لقضاء المزيد من الدقائق في فريق آخر.