 باكايوكو على اعتاب العودة الى ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

كشفت تقارير صحفية، ان الفرنسي المخضرم تيموي ​باكايوكو​ في طريقه للرحيل عن ​تشيلسي​ هذه الفترة وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.



وذكر الصحفي، أنجيلو مانجيانتي عبر "تويتر"، أن اللاعب اقترب من العودة الى صفوف ​ميلان​ مرة جديدة.

وقال:" باكايوكو بات قريب من العودة لصفوف ميلان".

ومن جهة اخرى، اكد مانجيانتي ان ساسولو مهتم بغونزالو فيلار نجم روما ليكون بديلاً لمانويل لوكاتيلي".

وكان لوكاتيلي قد إنضم لصفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو.