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 باكايوكو على اعتاب العودة الى ميلان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  باكايوكو على اعتاب العودة الى ميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

كشفت تقارير صحفية، ان الفرنسي المخضرم تيموي ​باكايوكو​ في طريقه للرحيل عن ​​ هذه الفترة وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

وذكر الصحفي، أنجيلو مانجيانتي عبر "تويتر"، أن اللاعب اقترب من العودة الى صفوف ​ميلان​ مرة جديدة.

وقال:" باكايوكو بات قريب من العودة لصفوف ميلان".

ومن جهة اخرى، اكد مانجيانتي ان ساسولو مهتم بغونزالو فيلار نجم روما ليكون بديلاً لمانويل لوكاتيلي".

وكان لوكاتيلي قد إنضم لصفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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