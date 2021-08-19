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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترحيب رسمي بقرار تيمانوفسكايا تمثيل بولندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
أعرب نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش عن ترحيبه برغبة العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية والمنافسة باسم بولندا مستقبلا.
وأشار برزيداتش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نحن سعداء ونبارك القرار، بولندا هي أروع دولة في العالم".
وكانت تيمانوفسكايا "24 عاما" اتهمت السلطات البيلاروسية بمحاولة إجبارها على العودة إلى البلاد خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو رغما عنها بعدما انتقدت مسؤولي فريق ألعاب القوى البيلاروسي.
وتقدمت بولندا من بين عدة دول بتأشيرة إنسانية لتيمانوفسكايا، حيث قال برزيداتش بذلك الوقت "سنفعل كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية".