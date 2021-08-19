 ترحيب رسمي بقرار تيمانوفسكايا تمثيل بولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

أعرب نائب وزير الخارجية البولندي ​مارسين برزيداتش​ عن ترحيبه برغبة العداءة البيلاروسية ​كريستينا تيمانوفسكايا​ بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية والمنافسة باسم بولندا مستقبلا.



وأشار برزيداتش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نحن سعداء ونبارك القرار، بولندا هي أروع دولة في العالم".

وكانت تيمانوفسكايا "24 عاما" اتهمت السلطات البيلاروسية بمحاولة إجبارها على العودة إلى البلاد خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو رغما عنها بعدما انتقدت مسؤولي فريق ألعاب القوى البيلاروسي.

وتقدمت بولندا من بين عدة دول بتأشيرة إنسانية لتيمانوفسكايا، حيث قال برزيداتش بذلك الوقت "سنفعل كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية".