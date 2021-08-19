 قائمة من اللاعبين خارج حسابات الفريق البافاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

كشفت التقارير الصحافية ان ادارة ​فريق بايرن ميونيخ الالماني​ منفتحة على بيع العديد من اللاعبين من أجل كسب الأموال، اللاعبون الغير المرغوب فيهم هم ، ​توليسو​ و​بونا سار​ وكرستيان ​ريتشاردز​ وكويزانس، حتى الان لم يتم تقديم أي عروض لأي من هؤلاء اللاعبين ولكن البافاري منفتح على جميع العروض.



وبحسب التقارير في حالة توليسو، من المرجح أن يفي الفرنسي بالعقد حتى النهاية ويغادر في صيف 2022 بشكل مجاني، كما ان بايرن لن يبيع ​روبرت ليفاندوفسكي​ هذا الصيف مهما حدث، البولندي راضي أيضًا بالوضع الحالي ولا ينوي ممارسة أي ضغط على الانتقال على الإطلاق.