 بيراردي يريد الرحيل عن ساسولو.. وميلان يراقب التطورات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان الشكوك تحوم حول مستقبل الإيطالي الدولي دومينيكو ​بيراردي​ مع ​ساسولو​ خلال الموسم المقبل.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الايطالية، ان بيراردي يرغب في الرحيل عن صفوف ساسولو في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يعد هدفاً مهماً ل​ميلان​.

وأكدت الصحيفة، ان ساسولو مستعد للتخلي عن الدولي الايطالي لكن في حال وصول عرض بقيمة 35 مليون يورو، ولا يظهر اي ليونة في امكانية تخفيضه او خروج اللاعب على سبيل الاعارة.

ومن جانبه، يسعى ميلان لاستعارة بيراردي مع الزامية الشراء في الميركاتو المقبل، وذلك بنفس اسلوب انتقال مانويل لوكاتيلي الى صفوف يوفنتوس.

ويمتد عقد بيراردي مع ساسولو حتى حزيران 2024، وكان قد شارك في تتويج المنتخب الايطالي بلقب يورو 2020.