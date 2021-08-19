بعد اقتراب الدوري من الزمالك.. عمرو أديب يختلف مع نبيل الحلفاوي بسبب ’’لفظ‘‘ ويطالبه بتغييره

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رفض الإعلامي الزملكاوى عمرو أديب، وصف الفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي لنادي الزمالك بأنه متعطشا للفوز ببطولة الدوري، وطالبه باستبدال اللفظ ووصف الفريق بأنه يمتلك الكثير من المواهب.

وقال الحلفاوي بعد اقتراب الدوري من الزمالك، عبر حسابه بتويتر: "بغض النظر عما تعرض له الأهلي من تحامل تحكيمي أفقده العديد من النقاط إلا أننا يجب أن نعترف بأن الزمالك كان أكثر "تعطشا" لبطولة الدوري وأكثر إصرارا من فريق في حالة تشبع عائد لتوه بميدالية برونزية في كأس العالم للأندية ومحملا بخمس بطولات قبلها".

ورد عليه أديب قائلاً: "هو معلش يا قبطان هو ممكن نغير كلمه متعطشا بكلمه افضل او يملك لاعيبه موهوبه او دكه بدلاء محترمه ممكن ينفع . وعلى العموم انا كزملكاوي شايف ان الحوار ده كله يبقى له معنى بعد المباريات التلاته حد عارف حظ الاهلى مخبي لنا ايه . مع احترامى وتوقيري".

بعد ذلك رد الفنان قائلا: "حبيبي يا عمروي اعتبرني متعطشا إني أقولك مبروك".

واقترب نادي الزمالك من حصد لقب الدوري هذا الموسم، بعد تصدره الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي قبل 3 جولات من نهاية المسابقة المحلية.

