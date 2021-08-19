شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشرح خطة مواجهة سيراميكا وتدريبات إضافية لـ الونش وعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الزمالك مرانه الختامى، مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد السويس الجديد، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما تصدر جدول الرتيب برصيد 73 نقطة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الخميس، وحرص كارتيرون على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

فيما خصع الثنائى محمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الشافى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات إضافية خلال المران، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز اللاعبين لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غيابهما عن لقاء وادى دجلة الأخير بسبب تراكم الإنذارات.

كما وضع الجهاز الفنى برنامجا بدنيا خاص للاعبين خلال التدريبات وقام فرناندو مخطط الأحمال بتخفيف الحمل البدنى للاعبين حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق فى ظل ضغط المباريات الأخيرة.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية عبارة عن جرى حول الملعب، ثم أداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة وبدون كرة من خلال تقسيمهم إلى عدة مجموعات.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.