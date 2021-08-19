شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة المصري.. عودة بانون واستمرار استبعاد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قائمة فريقه التي ستواجه المصري البورسعيدي غدا الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمود وحيد وأكرم توفيق ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة في الدفاع وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج وأفشة ومحمود كهربا وطاهر طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا في الوسط ووالتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن في الهجوم.

وشهدت القائمة عودة المغربي بدر بانون بعد غياب طويل فيما يستمر غياب محمد شريف عن القائمة بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة، كما يعود عمرو السولية بعد انتهاء إيقافه في مباراة طلائع الجيش الماضية.

كما تم استبعاد الثنائي سعد سمير وجونيور أجايي للإصابة ووليد سليمان ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية.