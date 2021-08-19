شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد الثلاثى مانجا وعمار وسالم أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى حسام حسن الثلاثى السيد سالم من الايقاف حيث غاب عن مباراة سيراميكا الماضية لحصوله على ٣ انذارات، بينما اكتمل شفاء عمار حمدى وأحمد نبيل مانجا واللذين اشتكيا من آلام فى العضلة الخلفية.

وتاكد غياب مدافع الفريق محمود رزق والذى اشتكى من شد في العضلة الخلفية فى تدريب الامس، كما يغيب مروان عطية للايقاف.

ويعانى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد من الغيابات الموثرة والتي تغيب لفترة طويلة منذ بداية الموسم الامر الذى يرهق اى مدير فنى يرغب فى الحفاظ على قوام الفريق.

ويستعد الاتحاد للدخول فى معسكر مغلق غدا عقب التدريب المسائى والسفر للقاهرة استعداد لمباراة الانتاج الحربى ويرغب العميد فى تحقيق الفوز لضمان الزحف نحو المربع الذهبى.