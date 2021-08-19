شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة كارتيرون إلى لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الفريق إن لقب الدورى مازال لم يحسم وذلك قبل مواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

وأشار كارتيرون إلى لاعبى الزمالك بضرورة التركيز على مواصلة تحقيق الانتصارات مع ضرورة إنهاء البطولة بسلسلة متتالية من الانتصارات والتركيز فى كل مباراة كأنها مباراة كأس وعدم الالتفات إلى أى أمر سوى تحقيق الفوز لحسم لقب البطولة بشكل رسمى بعدما اقترب الفريق من حصد اللقب بتربعه على عرش المسابقة برصيد 73 نقطة.

ووصل فريق الزمالك مساء الأربعاء، إلى فندق الإقامة فى السويس للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث سيخوض الفريق مرانه الختامى لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب وادى دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

وحقق الزمالك الفوز على وادى دجلة، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 73 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فى الوقت الذى تعادل فيه الأهلى مع طلائع الجيش، سلبيًا، ليوسع الفارق بينه وبين الفارس الأبيض ليحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.