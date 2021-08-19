شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يضع شرطا لاستدعاء رمضان صبحى ومحمد شريف للمعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، التقارير الطبية الخاصة بجميع لاعبى الفراعنة المصابين فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد فاروق لاعبا بيراميدز ومحمد شريف وحسين الشحات لاعبا الأهلى، لمناقشتها وحسم مصيرهم من لحاق المعسكر المقبل من عدمه.

واشترط الجهاز الفني عودة هؤلاء اللاعبين للمشاركة مع أنديتهم قبل انتهاء الدوري حتى يتم استدعائهم للمعسكر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي