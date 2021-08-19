شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أجاى .. وانتظام أيمن أشرف والشحات فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتظم الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد أدى جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأهلي أمس، بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في «الجيم» بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

يأتى هذا فى الوقت الذى شهد مران اليوم غياب جونيور أجايي لاعب الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، بسبب شكواه من ألم في العضلة الخلفية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية، حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 4 أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة غدًا الجمعة أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.