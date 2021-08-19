سعد سمير يكتفي بأداء تدريبات خفيفة فى مران الأهلي بسبب نزلة برد

القاهرة - سامية سيد - اكتفى سعد سمير، مدافع الأهلى بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأدى سعد سمير جلسة في الجيم وتدريبات جري حول الملعب، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن غياب سعد سمير عن التدريبات الجماعية جاء بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى مع المصري في الإسكندرية غدًا الجمعة في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده 69 نقطة جمعها على مدى 31 جولة، من تحقيق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».