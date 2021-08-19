22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، والمقررة في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد الإسكندرية.

وعاد بدر بانون لقائمة المباراة بعد شفائه من فيروس كورونا، فيما يغيب سعد سمير، وجونيور أجايي للإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد، وعلي معلول، وبدر بانون، ورامي ربيعه، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني

الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا

وسط الهجوم: مجدي أفشة، ومحمود كهربا، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، ومروان محسن

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة، فيما يحل المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.