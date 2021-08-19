مران الأهلي.. غياب أجايي وسعد للإصابة..و انتظام الشحات وأشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض النادي الأهلي مرانه مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المصري، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 في الدوري.

وغياب جونيور أجايي، عن مران الفريق الجماهي بسبب التهاب في العضلة الخلفية اشتكى منه اللاعب بعد مران الأربعاء، ليخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران الأهلي الجماعي.

كما اكتفى سعد سمير مدافع الفريق، بتدريبات خفيفة على هامش المران بسبب معاناته من نزلة برد.

وانتظم الثنائي أيمن أشرف وحسين الشحات، في التدريبات الجماعية للفريق، ليتأكد جاهزيتهما لمباراة المصري.

وكان أيمن أشرف خضع جلسة علاج طبيعي على هامش المران بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في الجيم بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى مع المصري في الإسكندرية مساء الجمعة، ضمن الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ٩، وخسر في مواجهتين.