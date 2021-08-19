رسميا.. يويفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا عن موسم 2020/2021.

وتُوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، بينما فاز فياريال الإسباني بالدوري الأوروبي بركلات الترجيح على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعبر موقعه الالكتروني، كشف "يويفا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي شهدت تواجد ثنائي تشيلسي نجولو كانتي وجورجينيو، بجانب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب:

1- بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

2- روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا.

3- توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي.

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى:

1- تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

2- إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

3- إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

المرشحون لجائزة أفضل مدافع:

1- سيزار أزبليكويتا لاعب تشيلسي الإنجليزي.

2- روبن دياش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

3- روديجر لاعب تشيلسي الإنجليزي.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب وسط:

1- كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

2- جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

3- نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم:

1-إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

2- روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني

3- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

المرشحون لجائزة لاعب الموسم في الدوري الأوروبي:

1- إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

2- برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

3- جيرارد مورينو لاعب فياريال الإسباني.