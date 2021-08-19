مشاهدة مباراة الوحدات والفيصلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوحدات والفيصلي في قمة مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 من الدوري الاردني للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

يستضيف فريق الوحدات غريمه التقليدي الفيصلي على ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة، في مباراة حاسمة يترقبها جموع جماهير كرة القدم الأردنية، ضمن الجولة 14 في الدوري الاردني للمحترفين 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والفيصلي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “أحمد الخلايله”.

وستشهد قمة مباريات الدوري الاردني بين الوحدات والفيصلي عودة الجماهير إلى المدرجات، بعد سماح الحكومة الأردنية بحضور 30% من السعة الكلية للملعب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إسناد إدارة المباراة من داخل المستطيل الأخضر لطاقم تحكيم عراقي، بناء على رغبة صاحب الأرض “الوحدات” الذي طلب الاستعانة بحكام من الخارج، لإدارة لقاء القمة مع الفيصلي والذي عادة ما يشهد احداثًا مثيرة.

وما زاد مباراة القمة متعة وإثارة، هي خسارة الوحدات في الجولة الماضية أمام الرمثا، وفي حال تعثره أمام الفيصلي بالتعادل أو الخسارة سيصبح مهددًا بفقدان الصدارة وربما فشله في الحفاظ على اللقب.

ويحتل الوحدات صدارة ترتيب الدوري الاردني للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق الأهداف عن ملاحقه “السلط” الذي يواجه شباب العقبة اليوم الاربعاء 18 أغسطس، ونقطتين عن الثالث “الرمثا” الذي سيواجه الجليل مساء غد الخميس.

على الجهة المقابلة، سيظهر الفيصلي بثوب فني جديد بقيادة المدرب العراقي حكيم شاكر، الذي سيسعى إلى أخذ ثأر النسر الأزرق من الوحدات، وتقليص فارق النقاط لتعزيز حظوظه في استرداد اللقب.

واستعرض الفيصلي عضلاته في الجولة الماضية بتحقيق فوز عريض على البقعة بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الرابع بجدول الترتيب.

الجدير بالذكر أن فريق الوحدات فاز في آخر 4 مواجهات جمعته بـ الفيصلي، 3 منها في الدوري الاردني آخرها مباراة الدور الأول من الموسم الجاري بنتيجة (1-0)، أما المواجهة الرابعة كانت في نصف نهائي درع الاتحاد الاردني.

الوحدات 0-0 الفيصلي

الدوري الاردني – الجولة 14

ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة

جارية الآن