مشاهدة مباراة الاهلي والحزم في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021.

يحل نادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلًا على الصاعد حديثًا فريق الحزم في ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والحزم في تمام الساعة 19:10 بتوقيت السعودية، 18:10 بتوقيت مصر، 16:10 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم محمد إسماعيل.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والحزم في الدوري السعودي على قناة SSC HD 5 المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ويتولى مهمة التعليق علىها المعلق الرياضي “مشاري القرني”.

كان الاهلي قد خرج بأقل الخسائر في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي، بعدما انتزع تعادلًا ثمينًا في ظل الأزمة التي يمر بها الفريق بسبب شهادة الكفاءة المالية، والتي حرمته من خدمات صفقاته الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي 2021.

وأبرم الاهلي 5 صفقات من العيار الثقيل، حيث ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، والظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش، والجناح السنغالي الحسن نداو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي خوسيه باولينيو.

وتسعى إدارة اهلي جدة بقيادة ماجد النفيعي سداد قرابة 125 مليون ريال سعودي قبل مواجهة الحزم، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي دخول الخماسي الأجنبي إلى تشكيلة المدرب بيسنيك هاسي الذي سيسعى إلى حصد أول 3 نقاط له مع الفريق.

في المقابل، أظهر نادي الحزم شخصيته القوية خلال الجولة الافتتاحية عندما استقبل فريق التعاون، حيث كان متأخرًا في النتيجة بفارق هدفين (3-1)، حتى الدقيقة (68)، قبل أن ينجح في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

وسيسعى نادي الحزم بقيادة مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو تحقيق الانتصار التاريخي الثاني على الاهلي في دوري المحترفين الذي انطلق لأول مرة في موسم 2008، والأول له في موسم 2021/2022.

وتواجه الاهلي والحزم في 10 مناسبات سابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز الراقي في 7 مواجهات، مقابل انتصار وحيد للحزم، بينما سيطر التعادل على مباراتين.

الحزم 2-0 أهلي جدة

الدوري السعودي – الجولة الثانية

ملعب نادي الحزم

جارية الآن

تشكيلة اهلي جدة الاساسية اليوم |

محمد العويس – عبدالله حسون – محمد الخبراني – دانكلير بيريرا – إزغان إليوسكي – باولينيو – ألسان نداو – فيليب براداريتش – محمد المجحد – سلمان المؤشر.

تشكيلة الحزم الاساسية اليوم |

داوود آل سعيد – أحمد النجعي – عبد الهادي الحراجين – ابراهيم تانديا – اولاجون – تياقو – نيرس – مسعود بخيت – عبد الرحمن الدخيل – فرحان العازمي – كارلوس ستراندبيرج.

اهدف المباراة

الدقيقة 35 | هدف تقدم الحزم عن طريق السويدي “كارلوس ستراندبيرج”.

الدقيقة 39 | الحزم يُضيف الهدف الثاني عن طريق الهولندي “اولا جون”.