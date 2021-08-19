موعد مباراة الاهلي والمصري في الدوري المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، ضمن منافسات الجولة الـ32 قبل جولتين على نهاية المسابقة.

يخوض الاهلي لقاء قوي وهام على أرضية ملعب الاسكندرية عندما يحل ضيفاً على المصري البورسعيدي، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل سلبياً أمام طلائع الجيش.

ويدخل الاهلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، خلف المتصدر الزمالك بفارق 4 نقاط، وسيسعي المارد الأحمر الى تحقيق الفوز أمام مضيفه المصري على أمل تعثر الأبيض في لقاءه أمام سيراميكا كليوباترا والتي تقام في نفس التوقيت.

في المقابل يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، حيث يسعي زعيم القناة الى خطف بطاقة التأهل الى كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

كان المصري البورسعيدي قد سقط في فخ الهزيمة بهدف دون مقابل بالجولة الماضية امام فريق سموحة الذي تقدم الى المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن النسور الخضر.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري المصري قد شهد فوز الاهلي بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الشياطين الحمر اللاعب “محمد شريف” في الدقيقتين 11، 63، بينما سجل هدف المصري اللاعب “عمر كمال” في الدقيقة 45.

ويتبقى جولتان على نهاية الدوري المصري موسم 2019-2020، ومن المقرر ان يواجه الاهلي الجونة الجولة القادمة، على أن يختتم الموسم الكروي أمام أسوان بالجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر سيواجه المصري البورسعيدي بعد مباراة الاهلي المقبلة كلا من إنبي ثم يختتم مبارياته بالدوري المصري أمام طلائع الجيش.

متى موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي؟

يحين موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري؟

تنقل مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.