مشاهدة مباراة النصر والفيصلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لإحدى أهم مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، في الجولة الثانية من الدوري السعودي بين النصر والفيصلي على ملعب الأخير.

ويستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة النصر والفيصلي، في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينيتش.

ويُدير مباراة النصر والفيصلي الحكم الدولي السعودي ماجد الشمراني، ويساعده كل من فهد العمري ومحمد العرمطي، على أن يتولى سلطان العكيري مسؤولية الحكم الرابع، ومحمد الحربي كحكم رئيسي على تقنية الفار ويساعده محمد الشهري.

تنقل المباراة على شاشة قناة SSC السعودية الأولى بصوت المعلق فهد الدريبي بجودة SD، ويعلق عليها عيسى الحربين بجودة HD.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بفضل تسجيله لـ 4 أهداف واستقباله لهدف واحد أمام ضمك في الجولة الأولى.

أما الفيصلي فيحتل المرتبة العاشرة بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حصل عليها جراء التعادل مع أهلي جدة بنتيجة 1/1 في الافتتاح.

وفاز النصر 3/4 في آخر مواجهة جمعته بالفيصلي يوم الخامس من مايو الماضي ضمن مباريات الدوري السعودي.

كما حقق النصر الفوز على الفيصلي في نفس ملعب مباراة اليوم بنتيجة 3/2 يوم 31 ديسمبر 2020، خلال الدور الأول من الدوري السعودي الموسم الماضي.

وفَجر فريق الفيصلي مفاجأة من عيار ثقيل الموسم الماضي، عندما أطاح بالنصر من نصف نهائي كأس الملك بعشرة لاعبين، وسجل الهدف الوحيد «جوليو تافاريس» من ركلة جزاء.

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