مشاهدة مباراة بيراميدز واسوان في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة بيراميدز واسوان في الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، ضمن منافسات الجولة 32.

يستقبل فريق بيراميدز نظيره أسوان على ستاد الدفاع الجوي وعينه على تحقيق الانتصار الثاني في الدوري المصري بعد فوزه الجولة الماضية على الجونة 2-1.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، حصدهم من الفوز في 10 مباريات، و 16 تعادل، وتعرض فريق الاهرام لخمس هزائم.

على الجانب الآخر يُعاني أسوان في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات، و تسع تعادلات، وتعرض فريق زهرة الجنوب لـ 16 هزيمة، وسيسعي الى تحقيق الفوز اليوم أمام مضيفه على أمل تعثر البنك الاهلي الذي يحتل المركز الخامس عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز واسوان في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “أحمد الغندور”.

وتنقل مباراة بيراميدز واسوان في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي ” أيمن الكاشف”.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز قد شهد فوز بيراميدز بثنائية نظيفة، سجلها رمضان صبحي من ركلة جزاء، ومحمود حمادة.