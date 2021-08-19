تشيلسي يختبر كينيدي للمرة الأخيرة في فلامنجو

وضعت إدارة تشيلسي الجناح الأيسر البرازيلي «روبرت كينيدي» في اختبار أخير بمنحه عقد جديد قبل ارساله على سبيل الإعارة للمرة الخامسة منذ انضمامه للبلوز في الميركاتو الصيفي 2015 قادمًا من فلومينينسي.

وانتقل روبرت كينيدي اليوم الخميس إلى صفوف فلامنجو بنظام الإعارة حتى يونيو 2022، بعد ساعات قليلة من توقيعه على عقد جديد مع تشيلسي يمتد لغاية 30 يونيو 2023.

وفشل روبرت كينيدي نونيز دو ناسيمينتو في إثبات نفسه سواء كهداف أو كصانع ألعاب خلال فترات إعاراته المختلفة على مدار الست سنوات الماضية، باستثناء إعارته مع غرناطة الإسباني الموسم الماضي.

وقضى كينيدي إعارته الأولى بين صفوف واتفورد بالنصف الأول من موسم 2017/2016، واكتفى بمباراة يتيمة كبديل لمدة 16 دقيقة فقط أمام بيرنلي، ليعود إلى صفوف تشيلسي ليشارك في مباراتين ضد برينتفورد في كأس الاتحاد الانجليزي ثم أمام واتفورد في الجولة 28 من البريميرليج.

وفي الميركاتو الشتوي 2018، أعير كينيدي إلى نيوكاسل يونايتد ليسجل معه هدفين في 13 مباراة بـ الدوري الانجليزي الممتاز، الأمر الذي دفع إدارة الماكبايس نحو تمديد إعارته ومنحه المزيد من الفرص، لكنه خيب الآمال باستمراره كلاعب بديل في 11 مباراة، مع 14 مباراة كأساسي، وهدف يتيم في البريميرليج.

وبعد عودته في عام 2019 لصفوف تشيلسي أعير لخيتافي ليلعب 16 مباراة في الدوري الإسباني كبديل و3 مباريات كأساسي.

وكان موسم 2021/2020 الأنجح بالنسبة لكينيدي، إذ لعب 18 مباراة كأساسي و10 مباريات كبديل، وسجل 4 أهداف في الدوري الاسباني، وساهم في ترشح الفريق الأندلسي إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب نابولي ومولدي النرويجي، قبل الخروج على يد مانشستر يونايتد.