الوصل الاماراتي يُعير هدافه لأحد أندية الدوري التركي

أعير المهاجم البرازيلي جواو فيجيريدو من الوصل الإماراتي إلى أحد أندية الدوري التركي، ليُسدل الستار على موسم واحد في دوري الخليج العربي.

وسجل جواو فيجيريدو 10 هدفًا في الدوري الاماراتي للمحترفين، بالاضافة إلى 4 أهداف في كأس الخليج العربي أمام أندية الوحدة والفجيرة والشارقة، مع ذلك وافقت إدارة الوصل على تركه في الميركاتو الصيفي 2021 لنادي غازي عنتاب سبور التركي.

وقال الموقع الرسمي لنادي غازي عنتاب التركي «توصل النادي لاتفاق مع الوصل الإماراتي لضم المهاجم البرازيلي جواو فيجيريدو بنظام الإعارة لمدة عام مع خيار الشراء».

وأضاف موقع غازي عنتاب «نرحب بانضمام جواو فيجيريدو لصفوف نادينا، ونتمنى له كل النجاح معنا».

وولد فيجيريدو في مدينة ساو باولو البرازيلية عام 1996، وبدأ لعب كرة القدم في أكاديمية أتلتيكو مينيرو، وانتقل بعدها إلى زالجيريس، أحد أندية الدوري الليتواني، في عام 2018.

وبعد تسجيله لـ 14 هدفًا في 39 مباراة بمنافسات الدوري الليتواني انتقل إلى نادي أوميلوس اليوناني ليمثله في 34 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا.

وفي الميركاتو الصيفي 2020، انتقل صاحب الـ 25 عامًا إلى الوصل الإماراتي بعقد مدته 3 سنوات مقابل مليون يورو.