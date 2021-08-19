صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يهزم مانشستر يونايتد في الصراع على موهبة ميتز

يتقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق الظفر بخدمات موهبة ميتز الفرنسي السنغالي “بيبي مطر سار”، أمام غريمة مانشستر يونايتد، مع اهتمام من أندية أوروبية أخرى، كونه أحد أبرز مواهب الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأفاد الصحفي “جوناثان شراغر” أن الموهبة “بيبي مطر سار”، يبدو أقرب للتوقيع مع مانشستر سيتي منه لمانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي 2021، كما ذكرت “الديلي ميل البريطانية” رغبة السيتي التوقيع معه وإستمراره في ميتز بنظام الاعارة.

ويبلغ لاعب خط وسط الميدان السنغالي من العمر 18 عامًا، ويلعب حاليًا مع ميتز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وقد أثبت نفسه كلاعب رئيسي في الفريق الأول على الرغم من صغر سنه، ما يفسر الاهتمام الكبير بخدمات اللاعب.

ويعتبر “بيبي سار”، الذي يُصنف غالبًا على أنه أحد عجائب الليغ 1، أكثر المراهقين تقييمًا في كرة القدم العالمية ويبدو أنها مسألة وقت فقط حتى يترك لاعب خط الوسط فريق ميتز، والقيام بخطوة أكبر في مشواره الكروي.

الدولي السنغالي، متعدد الاستعمالات وقادر على اللعب في عدة أدوار عبر خط الوسط، مما يعني أن مانشستر سيتي قد ينظر إلى سار على أنه بديل محتمل طويل الأمد، للمخضرم البرازيلي “فرناندينيو” المرجح مغادرته لملعب الاتحاد في نهاية الموسم الحالي.