زمن قلة الأدب انتهى.. لقاء الخميسي تنفعل على جمهور الأهلي بسبب زوجها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انفعلت الفنانة لقاء الخميسي، بسبب اتهام زوجها محمد عبد المنصف، حارس وادي دجلة بــ’’التفويت‘‘، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع الزمالك، في الجولة الماضية من الدوري.

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لزوجها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: "محمد عبد المنصف خط احمر، اي حد تسول له نفسه انه يتعدى حدوده بالالفاظ النابية او التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من اي تعدي ! #السجن_والغرامة".

وأضافت الخميسي:"رسالة لمسيئ الادب والمتعديين ، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق .. اتعلمو من اوسه العزيمة والاراده والاصرار والقوة والتحمل .. يمكن في يوم تنفعو نفسكم والبلد".

وكانت بعض جماهير الأهلي قد اتهمت عبد المنصف بالتفويت للزمالك لمساعدة الأبيض في الحصول على نقاط المباراة في صراعه على اللقب مع غريمه التقليدي المارد الأحمر.

