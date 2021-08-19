شكرا لقرائتكم خبر عن فانجيلس أنجيلو مدرب سلة الزمالك يوقع رسمياً لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.

ووقع المدرب اليوناني على عقود تدريب سلة الزمالك اليوم الخميس بمقر النادي بميت عقبة لمدة موسم واحد.

ويضم الجهاز المعاون لفانجيلس أنجيلو كل من، ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا ومحمد سعيد مدربا للأحمال وإسلام جمعة طبيبا ومصطفى محسن إداريا.

يذكر أن المدرب الفني اليوناني وصل للقاهرة مساء أمس الأربعاء، وتواجد في مقر النادي اليوم الخميس، وحرص على مشاهدة مران الفريق وأشاد بإمكانيات وقدرات اللاعبين.

وقام المدرب اليوناني بجولة تفقدية داخل النادي وأشاد بالمنشآت والملاعب.

ووعد المدير الفني ببذل أقصى جهد له مع الفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل والتتويج بالألقاب والبطولات.

والجدير بالذكر أن فانجيلس أنجيلو سبق له وأن تولى تدريب العديد من الفرق ومنها أيك أثينا اليوناني وفريق أناضول أفيس التركي.

وسبق له وأن توج بالعديد من الألقاب والبطولات وأبرزها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.