شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى: الزمالك حسم الدورى..والاجهاد وموسيمانى سر أخفاق الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هاني العقبى لاعب النادى الأهلى السابق، أن الزمالك حسم مسابقة الدورى العام خلال الموسم الجارى قبل خوض أخر 3 جولات من عمر المسابقة المحلية.

وقال العقبى في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: الزمالك حسم الدورى، وصعب أن يغير الأهلى النتيجة لأن الزمالك هو من يمتلك التصميم والإرادة وغير مجهد، على عكس فريق الأهلى والاصابات التى تعرض لها ولم نرى الأهلى يتراجع ويستقبل أهداف، الأهلى فرط في نقاط كثيرة وفى نفس الوقت الزمالك حالته أفضل.

أضاف: الإجهاد أثر جداً على لاعبى الأهلى، وموسيمانى لم يكن موفقاً في إدارة بعض المباريات، بالإضافة لتراجع مستوى بعض لاعبيه، وعكس كل التوقعات الزمالك لم يفرط في المباريات السهلة.

وعن سبب تراجع الأهلى قال العقبى: طريقة لعب الأهلى بترك الاستحواذ للخصم مجهده أكثر للفريق، ومباريات أفريقيا مختلفة عن الدورى، لأنه ليس من طبيعة الأهلى أن يترك الاستحواذ لمنافسيه، موسيمانى يدير مباريات أفريقيا بشكل جيد ولكن في الدورى طريقته غير مناسبة.

أضاف نجم الأهلى السابق: لم يحدث عملية تدوير في الأهلى وبسبب الاجهاد تارجع المستوى، ومع ذلك هذا لا يقلل من موسيمانى هو مدرب كبير لكن مباريات الدورى مختلفة في إدارتها، ونمنح اللاعبين كل العذر.

وعن طلب الأهلى خوض مباريات الكأس والسوبر بحكام أجانب قال العقبى: حرب البيانات ستظل قائمة لأن كل فريق يطالب بحقه حسب وجهة نظره، ودائماً في مصر الأندية أقوى من اتحاد الكرة، ليس لدينا لجنة محترفة تدير الجبلاية.