شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات يد الأهلى فى البطولة الأفريقية للكئوس بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى السفر للمغرب بعد غدا السبت لخوض منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكئوس التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى و حتى 2 سبتمبر القادم .

يخوض فريق الأهلى المواجهة الأولي أمام مام ريما النيجيري يوم 24 من شهر أغسطس الجارى في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أما المواجهة الثانية أمام ريد ستار الإيفواري يوم 26 من نفس الشهر الجارى في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المواجهة الثالثة أمام فاب الكاميروني يوم 28 أغسطس الحالى في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.